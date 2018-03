Aree Lucarino, prove di accordo

Segnali di avvicinamento tra amministrazione comunale e Comitato Aree Lucarino, con quest’ultimo che nella giornata di ieri è tornato a riunirsi presso il Dopolovaoro ferroviario nel tentativo di avanzare proposte sul rincaro Imu ipotizzato sui terreni di proprietà. Una forchetta tra richiesta (38 euro in media) e ‘offerta’ (8 euro mq, originaria) che resta ampia ma non più – secondo quanto trapela da Palazzo San Giorgio – intoccabile. Presenti, nella giornata di ieri, anche gli avvocati Colucci e Cima, che hanno illustrato ai cittadini colpiti i margini della trattativa e tutte le possibilità di ricorso unitario, ipotesi, quest’ultima, vista tuttavia come soluzione estrema. “Abbiamo chiesto di premiare chi non ha abbandonato il territorio – ha spiegato l’avv. Colucci – il sindaco ha ascoltato le nostre istanze ma non ha ancora una soluzione dettagliata. Nel caso in cui dovesse trovarla, si procederà verso un calo dell’indice. Nessuno – ha proseguito – deve mettere in dubbio il pagamento o meno dell’imposta. Si deve discutere soltanto della quantificazione, poichè la tassa è legittima. L’amministrazione deve lavorare per un valore equo, su terreni sì edificabili, ma non nella misura stabilita”.

La trattativa, dunque, proseguirà, anche nel caso in cui dovesse essere ricorso: nei 90 giorni successivi alla presentazione dello stesso si potrà trovare un accordo. “Per andare incontro alle famiglie – si legge – nella manovra di bilancio 2018 tutte le aliquote saranno confermate. Nessun aumento su tariffe. Sui terreni agricoli, classificati come edificabili, nei prossimi giorni arriverà un atto che andrà nella direzione di mitigare e perequare l’imposta riferita a tali immobili”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp