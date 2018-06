Aree Lucarino, il Comune abbassa le tariffe ma non mancano le polemiche

CAMPOBASSO. Terreni agricoli senza alcun valore per i proprietari che, ad oggi, non hanno né voglia né possibilità di edificare. Sono quelli situati nelle Aree Lucarino di Campobasso per i quali, da tempo, i proprietari chiedono una rivisitazione della tariffa Imu. Di fatto, con la Delibera di Giunta n. 135 del 14/06/2018, l’amministrazione Battista ha abbassato le tariffe ed ha creato una griglia che divide i terreni e i relativi valori, anche in base alla loro dimensione. “Per un terreno di 1000 metri quadri se prima si pagava 48 euro a metro ora si pagherà 8 euro” le parole del sindaco Battista, intervenuto all’assemblea del “Comitato Imu Aree Lucarino”. Nonostante ciò non sono mancate le polemiche. “Ci sono terreni che sono arrivati a 90 euro a metro quadro, questa diversificazione ci porterà a litigare tra di noi cittadini” il commento di alcuni proprietari terrieri intervenuti questo pomeriggio all’Assemblea.

