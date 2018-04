Arcigay Molise: con Toma Presidente si apre una stagione di dialogo ed integrazione

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

E’ di poco fa la nota giunta dall’ Arcigay Molise che augura un buon lavoro al neoeletto Presidente della Regione Molise Donato Toma, con la speranza di poter aprire un cammino di dialogo sul tema del contrasto all’omofobia.

La piattaforma, presentata prima delle votazioni dall’Arcigay, ha illustrato le azioni necessarie per contrastare l’omotransfobia in Molise, piaga silenziosa in regione che produce casi di discriminazione e allo stesso tempo una forte emigrazione delle persone LGBT dal Molise.

Già durante la campagna elettorale, Toma aveva mostrato un segnale d’apertura, dichiarandosi “d’accordo con la creazione di leggi a tutela delle persone LGBT” .

“Ci auguriamo al più presto un incontro” – ha detto Luce Visco, presidente di Arcigay Molise – “p er discutere e pianificare un piano serio che possa ridurre la discriminazione omofobica, sempre più allarmante nella nostra regione”.

