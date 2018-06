Appuntamento domani in edicola con una nuova carrellata di selfie

Da domani, giovedì 16 giugno, riprende la pubblicazione sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ dei selfie scattati durante il fine settimana del Corpus Domini. L’ultima uscita risale all’8 giugno scorso poi interrotta a seguito dello speciale dedicato alle elezioni amministrative e per esigenze pubblicitarie. La nostra cornice selfie ha riscosso un grandissimo successo dove tante e tutte diverse sono state le espressioni immortalate in essa di tutte le età. La pubblicazione si protrarrà anche nei giorni successivi ai quali sarà dedicata un’intera pagina a colori. Vi aspettiamo in edicola!

