Ciocca. Approvato monitoraggio aree regionali a rischio ambientale, 5 i siti interessati

Il consigliere regionale Salvatore Ciocca, in una nota, comunica l’avvenuta approvazione, con il solo voto contrario dei 5 Stelle, dell’emendamento di monitoraggio delle aree regionali ad alto rischio ambientale di cui è stato promotore e primo firmatario.

Un’azione annunciata quella del capogruppo consiliare di ‘Per la Sinistra – Comunisti Italiani’, durante la presentazione del suo libro dossier ‘Capoiaccio – Anno Zero’.

“La vicenda che ho raccontato, con il conforto di una ricca documentazione che attraversa un lungo arco temporale fino e alle indagini ambientali che ho fortemente voluto a cavallo tra il 2014 e il 2015, conferma la necessità di controllare e monitorare periodicamente, con indagini appropriate, i siti che sono a più elevato rischio. Motivo questo per il quale – continua il consigliere – ho inteso presentare un emendamento teso alla costituzione di una Commissione tecnica, senza oneri aggiuntivi, che avrà il compito di predisporre un Piano di Monitoraggio nel quale saranno indicate le aree dove l’Arpa Molise, nell’alveo delle sue competenze, effettuerà con cadenza semestrale approfondite indagini ambientali”.

Oltre a Capoiaccio, dove secondo quanto dichiarato da Ciocca, si registrano altissimi valori di radioattività gamma che nel 2003 non era stata segnalata, sono altri 4 i siti da monitorare: Castelmauro, Guglionesi, Campomarino e la Piana di Venafro.

Le indagini ambientali e la mappatura del territorio, secondo il capogruppo, quanto mai indispensabili e che si terranno a precisa cadenza secondo quanto previsto dalla legge, forniranno indicazioni preziose per le conseguenti azioni immediate da mettere in campo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp