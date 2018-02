Appello dei consiglieri Cimino e Santimone per modifica legge istitutiva Odg

CAMPOBASSO. In vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, i consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Cosimo Santimone e Vincenzo Cimino, lanciano un appello ai candidati al Parlamento nei collegi molisani di modificare la legge istitutiva dell’Odg. Un rinnovamento quanto mai necessario – sostengono i consiglieri nella nota – per una regolamentazione ormai vetusta.

“La legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti ha 55 anni e necessita di una modifica oramai improcastinabile. Tra i punti necessari: la rappresentanza, l’albo con i due elenchi, l’accesso alla professione, l’esclusività, l’esame di stato. La diffamazione a mezzo stampa, il famoso 595, sono più volte che resta nei cassetti delle due Camere, senza una legge definitiva che vieti il carcere ai giornalisti, i quali rischiano fino a 6 anni di reclusione. Intercettazioni, legge 150/2000 (uffici stampa nella P.a.), le forme di sostegno all’editoria (radio, tv, editoria elettronica, carta stampata, piccola editoria), il diritto d’autore nell’editoria, sono leggi e temi che vanno affrontati, specie per quelle realtà come il Molise che necessitano di particolare attenzione e tutela. A tal riguardo i consiglieri nazionali dell’ordine del Molise Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone chiedono ai candidati nei collegi molisani al Parlamento, di formalizzare una manifestazione di intenti, di impegno nei settori suindicati, concertando con i sottoscritti e l’Ordine dei Giornalisti, delle fattive proposte di legge ed emendamenti alle leggi esistenti. I candidati invitati sono tutti, ma in primo luogo, i giornalisti candidati, già di per se espressione della categoria: Aida Romagnuolo, Luigi Mazzuto, Mario Pietracupa, Pietro Eremita e Matteo D’Errico. Allora, chi aderisce e lo rende pubblico?”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp