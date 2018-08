Apertura gratuita dei musei: altro spreco tutto italiano

Se dovessimo valutare l’importanza di una nazione in base alla fantasia che si sprigiona dalle menti dei politici che vivono e governano a tutti i livelli, l’Italia sarebbe in tutti i sensi una superpotenza. La calura estiva fa ricordare che il petrolio nostrano si chiama turismo ed arte e c’è subito chi rifugge dall’idea di creare posti di lavoro in tema, fra diretto ed indotto. E’ di questi giorni l’uscita del ministro che gestisce tali risorse, secondo cui, dopo un adeguato periodo spot, sarà il caso di tornare sull’idea di aprire gratuitamente una domenica al mese i musei ed interromperne l’effetto che genera perdita di risorse per l’appunto. Chi ha ideata l’operazione però non ci sta ed a breve sicuramente si aprirà un’altra querelle tutta italiana.

Dunque: in Italia la disoccupazione, per chi non ha voglia di lavorare, è al limite dell’allarme sociale, tanto che si è arrivati a costringere chi già paga i propri consumi ad assumersi l’onere in questione anche per chi non può o spesso non vuol pagare, costumanza tutta nostrana. Esiste la possibilità di reperire risorse eternamente fresche e versate volontariamente ed in particolar modo dai turisti che vengono dall’estero a prendere per pazzi gli italiani che sprecano una simile opportunità che contribuirebbe non poco a generare altri posti di lavoro da offrire a chi vuol seriamente lavorare e qualcuno s’indigna se altri vogliono mettere in pratica una possibilità di dar da vivere come quella della quale si sta trattando.

Effetti del comunismo fallimentare o del troppo sole?

Vittorio Venditti

