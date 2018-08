Aperte le selezioni per il nuovo direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

La direzione del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise cerca candidature. L’Ente Autonomo ha infatti emanato l’avviso pubblico per la individuazione per la ricomposizione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico. Dopo la direzione affidata ad Antonio Carrara, il ministro Costa dovrà fornire il via libera al nuovo direttore. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre Ie ore 14.00 del giorno 15 settembre 2018. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Parco www.parcoabruzzo.it e sul sito www.parks.it

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp