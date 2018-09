Anziano scomparso ritrovato in un dirupo: era caduto senza riuscire più a risalire

REDAZIONE

TERMOLI

Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 settembre, i Carabinieri della Stazione di San Martino in Pensilis e le squadre dei Vigili del Fuoco di Termoli sono impegnati nella ricerca di un uomo scomparso da casa. Si tratta di un 78enne residente in paese, C. L. le iniziali, di cui non si hanno più notizie. A lanciare l’allarme il figlio dell’uomo, il quale, intorno all’ora di pranzo non ha visto l’uomo rientrare come era suo solito. Le ricerche si stanno estendendo su tutta la zona, un’area particolarmente fitta di vegetazione che non sta facilitando il compito dei soccorritori. Sconosciute le cause che hanno portato l’anziano ad allontanarsi. L’uomo, secondo quanto appreso, non è malato e non ha mai dato segni di confusione mentale. I militari, quindi, al momento non possono escludere nulla.

Ore 18,35 É stato ritrovato il 78enne scomparso stamane a San Martino in Pensilis. L’uomo era caduto accidentalmente in un dirupo, poco distante da un terreno di campagna di sua proprietà, dal quale non riusciva più a risalire. Nonostante la caduta rovinosa l’anziano è in buone condizioni fisiche. A ritrovarlo è stata una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli e le unità cinofile che hanno effettuato le ricerche. Solo tanta paura dunque per i familiari dell’anziano, molto conosciuto in paese, che hanno vissuto attimi di forte preoccupazione e che, invece, ora possono tirare un sospiro di sollievo. Nonostante l’alta vegetazione che ricopriva l’intera area, gli operatori, grazie anche all’ausilio di un elicottero, si sono impegnati alacremente portando così a buon fine le ricerche.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise” in edicola domani.