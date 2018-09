Anziano “pirata” travolge tre ragazzine e fugge via, denunciato

ISERNIA

I Carabinieri della Stazione di Isernia, dopo un’accurata indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Isernia, un anziano del luogo, per omissione di soccorso a seguito dell’investimento di tre pedoni. L’uomo nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un investimento pedonale, a Isernia, ai danni di tre ragazzine che, stavano attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente dopo l’investimento, si è dato alla fuga senza prestargli soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro e il personale del 118, per fornire assistenza ai feriti che sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Isernia. I militarii, dopo le indagini, hanno individuato e denunciato il pirata della strada. L’Arma ricorda che, le norme di comportamento in occasione del sinistro stradale, sono quelle, dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno, fornire le generalità e ogni altra utile informazione sia agli altri conducenti che alle Forze di Polizia. In caso di feriti la norma punisce il trasgressore che si allontana dal luogo del sinistro stradale senza prestare il dovuto soccorso, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.