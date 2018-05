Anziana investita, il Gip non convalida l’arresto: libera l’infermiera indagata

L’arresto non è stato convalidato e il gip Enrico Di Dedda ha disposto l’immediata remissione in libertà per l’infermiera 43enne che nella notte fra giovedì e venerdì scorso ha investito con la sua auto una donna di 87 anni nel cuore della notte a Campobasso in prossimità dell’incrocio fra via Garibaldi e via Mazzini. Questa mattina in tribunale a Campobasso si è tenuta l’udienza di convalida e il magistrato ha ritenuto di concedere all’indagata, che è difesa dall’avvocato Maria Assunta Baranello, di tornare immeditamente in libertà. A suo carico pendono le accuse di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Le accuse sono fissate nei frame del filmato di una video camera che ha ripreso i momenti salienti dell’accaduto.

