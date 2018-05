Anziana investita, arrestata donna alla guida: l’ha trascinata per 80 metri (I DETTAGLI)

Your browser does not support the video tag.

CAMPOBASSO. Questa notte, intorno alle 4 circa, il personale dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto in via Garibaldi a seguito di un investimento di una signora anziana di 87 anni, F. C. le iniziali, con omissione di soccorso e fuga. Alla guida dell’auto una donna di Campobasso, A. R. le iniziali, mamma di 43 anni, infermiera al Cardarelli che uscendo da un locale del centro si è messa alla guida per tornare a casa e in via Garibaldi ha investito la 87enne trascinandola per circa ottanta metri dal punto d’urto. Dopo averla investita si è fermata, ne ha constatato la presenza sotto l’autovettura, ha innestato la marcia indietro ed è ripartita lasciando esanime l’investita sull’asfalto. Dalle immagini di una telecamera della zona si è risaliti subito all’automobile e alla conducente che è stata prelevata a casa nel cuore della notte e portata negli uffici di via Tiberio per gli accertamenti di rito. L’infermiera è stata sottoposta all’alcol test dal quale è emerso un tasso alcolemico nel sangue pari a più del doppio del minimo consentito (1.10mg/l la prima prova e 0.95 mg/l la seconda prova). Gli uomini della volante, coadiuvati dalla Polizia Stradale, hanno arrestato la donna per guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga. Successivamente, la 43enne è stata tradotta presso la casa circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’anziana signora ha subito un delicato intervento chirurgico ed è ricoverata in rianimazione. La prognosi è riservata.

