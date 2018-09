Anziana cade in casa, salvata dai Vigili del fuoco

REDAZIONE

TERMOLI

Incidente domestico nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 settembre, in via IV Novembre a Termoli. Una anziana signora è caduta in casa, rimanendo riversa a terra e impossibilitata a muoversi. Ad accorgersi che qualcosa non andava, sarebbe stata la nipote della donna. Immediatamente è scattata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento e ad aprire la porta di casa per far entrare i sanitari del 118 Molise e della Misericordia di Termoli che hanno provveduto a prestare le prime cure all’anziana e a trasferirla presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.