Antincendio, piano per le scuole

Stabilita la data di riapertura della scuola elementare di via Leopardi, l’amministrazione ha spostato le attenzioni sulla delicata vicenda delle certificazioni antincendio, vera e propria priorità in vista del nuovo anno scolastico.

Per stessa ammissione del sindaco, gli istituti che superano le 300 unità saranno chiamati a presentare una documentazione idonea. “La situazione meno preoccupante riguarda la ‘Petrone’ – ha spiega- to qualche giorno fa il sindaco Battista – dato che sul plesso in questione è stato già fatto un lavoro dettagliato. Ora sposteremo le nostre attenzioni su altre scuole della città, che hanno fatto segnare un incremento delle classi per ricollocazioni effettuate nei mesi scorsi”. Proprio sulla ‘Don Milani’ di via Leopardi, l’amministrazione ha avviato proprio ieri un progetto di valutazione sulla messa in sicurezza. “Ai fini della agibilità – si legge nella determina – occorre sottoporre a valutazione il progetto di prevenzione incendi inerente a scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 300 persone presenti”. Lo stesso iter sarà avviato su altre scuole del capoluogo, al fine di evitare slittamenti simili a quelli avvenuti nel 2012.