Ansa nazionale sbaglia foto, su articolo buche a Roma spunta Termoli

La città di Termoli sull’Ansa nazionale ma per sbaglio. É di qualche ora fa un interessante articolo pubblicato su Ansa.it che tratta del numero delle voragini presenti a Roma dal 2008 fino ad oggi. Tutto bene se in esso fosse stata riportata una foto delle tante strade di Roma e non di via Magellano a Termoli. L’immagine della voragine apertasi nella città adriatica il 23 maggio scorso è stata ripresa, infatti, dalla nota agenzia di stampa nazionale. L’errore è stato subito segnalato dai lettori della nota agenzia di stampa nazionale che non hanno riconosciuto nella foto, nessuna delle vie romane dilaniate dalle buche. Numerosi i commenti a seguito dell’articolo condiviso anche sui social.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp