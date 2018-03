Anno tributario. Sistema efficiente, raddoppiati appelli definiti con sentenza

CAMPOBASSO. Un sistema tributario sempre più efficiente, favorire la crescita del rapporto tra fisco e contribuenti, sfatando l’immagine di un fisco predatore e presentazione dei dati (saldo positivo) relativi all’anno appena trascorso. Questi sono solo alcuni dei temi che hanno contraddistinto la relazione sull’amministrazione della giustizia tributaria in Molise. A presentarla il presidente, dott. Francesco Saverio Moscato.

Relativamente all’attività espletata dalla Commissione Tributaria Regionale nell’anno di riferimento, si registra un raddoppio degli appelli definiti con sentenza (1640) rispetto a quelli dell’anno 2016 (826) con il conseguente abbattimento di quasi il 20% della pendenza che si è ridotta a complessivi 1565 appelli a fronte dei 1905 del precedente anno. Tutto questo malgrado siano più che raddoppiati gli appelli pervenuti (1298) a fronte dei 518 del periodo precedente. Va in proposito precisato che il notevole aumento degli appelli non è stato determinato da un’accresciuta litigiosità tra contribuenti e fisco, che si è mantenuta in numeri pressoché simili a quelli degli anni precedenti, ma dall’impugnazione da parte della Regione Molise di un elevato numero di sentenze seriali in materia di bolli auto.

