“Angeli sotto le stelle”, la magia si ripete

Giovedì 23 agosto scorso si è ripetuto a Castelpetroso l’evento “Angeli sotto le stelle”, organizzato dall’Associazione “Sorgente d’amore” per ricordare quelle persone, uniche e speciali, che ci hanno lasciato troppo presto, per raggiungere in cielo le schiere degli angeli.

La celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Massimo Muccillo nella chiesa di “San Martino Vescovo”, ha aperto la serata. A seguire un concerto musicale dell’Orchestra Giovanile “Città di Isernia” diretta da Nicola Graziano e costituita da giovani e giovanissimi di età compresa tra gli 11 e i 30 anni, dotati di un particolare talento musicale. L’Orchestra gode del patrocinio del Comune di Isernia e nasce come forma di aggregazione e come veicolo di formazione e crescita culturale, sociale ed umana dei giovani componenti, che attraverso la musica, linguaggio universale, condividono esperienze educative e di vita.

I brani eseguiti hanno spaziato fra diversi generi, suscitando il gradimento del variegato pubblico che ha risposto in modo molto positivo e con grande entusiasmo. La presidente di “Sorgente d’amore”, Rosanna Petrecca, ha infine preso la parola, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione della serata e per esprimere il suo personale compiacimento per l’impegno profuso dai responsabili dell’Orchestra nella preparazione dei giovani musicisti che si sono espressi in modo davvero degno di lode.

Ha inoltre auspicato che l’evento possa continuare a ripetersi e ribadito come l’Associazione abbia affidato ogni suo operato proprio alla protezione degli angeli. La serata si è conclusa al tramonto sul sagrato della chiesa. In una atmosfera di grande nostalgia condivisa, sono stati lanciati verso il cielo tanti palloncini luminosi… su ognuno una stellina con il nome di un angelo. Troppo breve la loro vita, poco il tempo trascorso insieme, ma indelebile nei nostri cuori il loro ricordo!