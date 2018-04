Ancora una vittima sul lavoro, il cordoglio del S.PP. per la morte di Pinuccio La Vigna

Il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile del fuoco volontario, originario di Campobasso, che ha perso la vita ucciso dal crollo di una trave mentre stava spegnendo il rogo divampato all’interno di un magazzino a San Donato Milanese.

Ancora una vittima sul lavoro e ancora – sottolinea Di Giacomo – un vigile del fuoco che si aggiunge agli altri due colleghi morti a Catania il 20 marzo scorso. Va sottolineato il forte significato del lavoro di tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, specie dei volontari che prestano la propria attività con contratti a tempo determinato o precari, e non per questo si tirano indietro dall’affrontare ogni tipo di pericolo, come quello delle altre forze dell’ordine che svolgono un servizio importante per la sicurezza dei cittadini, non sempre equipaggiati al meglio e con mezzi adeguati. Per non limitarsi al cordoglio – continua il segretario del S.PP. – bisogna sempre svolgere ogni iniziativa utile per rafforzare la prevenzione e la tutela dell’incolumità di tutto il personale del comparto sicurezza perché altre vite umane non siano sacrificate.