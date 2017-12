Ancora uno scippo in città, nel giorno di Natale

Soltanto ieri, nel giorno di Natale, il Quotidiano del Molise aveva lanciato, in un articolo sul web, l’appello agli anziani della città di prestare estrema attenzione a non farsi trovare impreparate dallo scippatore seriale che da una quindicina di giorni a questa parte sta seminando il panico un po’ in tutte le zone della città, soprattutto chiese, zone isolate, poco illuminate, dove può agire indisturbato.

Non è dato sapersi, al momento se si tratti di una una sola persona ad agire o più persone dislocate in vari quartieri cittadini. Sta di fatto che ieri, nella serata di Natale appunto, intorno alle 18 un altro colpo è stato messo a segno in via Carducci, quartiere Vazzieri, ancora ai danni di una signora anziana. Solo tanto spavento, per fortuna, per lei senza alcuna conseguenza dovuta, spesso, alle rovinose cadute in cerca di difendere la propria borsa.

Fin quando Polizia e Carabinieri non metteranno le manette ai polsi di queste persone l’appello resta sempre e comunque quello di massima attenzione evitando, magari, di portare in borsa troppo denaro contante o oggetti di valore evitando luoghi isolati. O addirittura di cercare di farne a meno, nascondendo l’occorrente nelle tasche di giacche e cappotti. Per ora sembrerebbe la soluzione migliore per non cadere nella trappola di questi scaltri malviventi.

