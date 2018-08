Ancora una vittoria per i rossoblù: 4 a 2 contro il Pietramontecorvino

Campobasso: Pezzella, Antonelli, Del Prete, Diop, D’Orsi, Allocca, Da Dalt, Danucci, Barnicki, Improta, Minchillo. A disp.: Jusufi, Morra, Seck, Tommasini, Palmieri, Progna, Palange.

ALL.: Mandragora

Pietramontecorvino: Cercio, Del Grosso, Turzo, Vannella, Bonvino (Piccirillo L.), Favilla, Marino, De Luca, Ferro A., Ferro C., Longo. A disp: Fiscarelli, Potenza, De Cristofaro, Mammolino, Piccirillo F., De Battista, Di Fino.

ALL.: Papa

MARCATORI: 10’ Ferro C., 18’ Improta, 33 Marino, 43’ Da Dalt, 53’ e 58’ Branicki

LA CRONACA DELLA PARTITA

Seconda amichevole stagionale per il Campobasso. Avversario di turno, il Pietramontecorvino, formazione pugliese ai nastri di partenza del prossimo campionato d’Eccellenza molisana. Prima frazione che si è chiusa sul punteggio di 2-2 con il Pietramontecorvino passata in vantaggio al 10’ con Ferro per poi essere ripresa dopo soli otto minuti da Improta. Il nuovo vantaggio dell’undici di Papa porta la firma di Marino al 33’ ma a due dall’intervallo e Da Dalt ad agguantare il pari. Nella ripresa la doppietta del panzer polacco Branicki fissa il risultato definitivo in favore dei Lupi.

piesse

