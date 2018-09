Ancora un weekend di mare, tre imbarcazioni salpano per le Tremiti

TERMOLI

Il bel tempo e le temperature ancora alte hanno convinto in tanti a raggiungere le spiagge della costa molisana. Molti sub si sono recati in porto a Termoli per salpare alla volta delle Isole Tremiti (Foggia).

In 500 sono partiti sulle tre imbarcazioni presenti nello scalo termolese, distante 24 miglia dal porticciolo di San Domino (Foggia), la principale isola delle Diomedee. Sono ancorate al porto per il trasporto passeggeri la motonave merci e passeggeri ‘Isola di Capraia’, l’imbarcazione veloce ‘Tremiti Jet’ e la ‘Princess’.