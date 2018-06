Ancora un successo per l’Infiorata, domani le premiazioni del concorso fotografico

L’Associazione Culturale Camera Chiara comunica che domani pomeriggio, mercoledì 13 giugno, alle ore 18.00, si terranno le premiazioni dell’8° concorso fotografico ‘Infiorata’ e l’inaugurazione della relativa mostra. La manifestazione si terrà presso l’atrio della Provincia di Campobasso, alla presenza del presidente dell’ente e sindaco del capoluogo Antonio Battista.

Sono stati 26 gli autori che hanno immortalato i momenti più suggestivi della rappresentazione che si è tenuta nel centro storico di Campobasso e per le vie del centro il 31 maggio scorso. I risultati del concorso saranno resi noti domani pomeriggio in concomitanza con l’inaugurazione della mostra che resterà aperta sino a mercoledì 20 giugno.

In foto la mostra della passata edizione

