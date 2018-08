Ancora un delfino trovato morto, brutta sorpresa per alcuni bagnanti a Termoli

TERMOLI. La carcassa di un delfino spiaggiato è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi lunedì 6 agosto, lungo l’arenile del litorale nord di Termoli. Ad avvistarlo, nel tratto di arenile in prossimità del grattacielo alcuni bagnanti che hanno allertato le autorità preposte. Da quanto risulta il delfino sembra essere stato ferito in alcune parti: non si esclude quindi che possa aver raggiunto il tratto di spiaggia antistante il castello spinto dalle correnti dopo essere stato colpito – causandone il decesso – da imbarcazioni o eliche di motori di natanti in transito. Sul posto sono intervenuti il personale della Capitaneria di Porto e gli uomini Servizio Veterinario per la rimozione ed il successivo smaltimento della carcassa.

