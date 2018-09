Ancora siringhe abbandonate in città, nuovo caso a Piazzetta Iapoce

CAMPOBASSO

L’allarme droga in regione lanciato dal Procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo agli inizi di settembre rappresenta una vera e propria realtà. E, il capoluogo non è certo esente dal fenomeno. Uno scenario inquietante quello apparso sotto gli occhi di chi ha scattato questa foto e l’ha postata oggi sul gruppo social “Stop ai cafoni a Campobasso”. Il luogo nella foto è Piazzetta Iapoce con in bella vista due siringhe abbandonate e probabilmente appena usate. Purtroppo, si tratta dell’ennesimo episodio. Altre siringhe, infatti, sono state spesso trovate in prossimità di scuole e giardini frequentate da bambini. Stavolta, invece, la drammatica scoperta ha interessato il centro storico cittadino a due passi dalla sede della Soprintendenza dei beni culturali del Molise. E la nostra città è certamente un ‘bene’ da tutelare, oltre alla sicurezza di chi ci abita.

Foto Facebook