Ancora raid di furti in città, nel mirino dei ladri l’ex casa dello studente e due appartamenti

CAMPOBASSO. Sono passati pochissimi giorni dall’ultimo furto che ha interessato la scuola Jovine nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi. E i ladri sono tornati nuovamente in azione. Questa volta ad essere presa di mira la scuola primaria situata presso l’ex casa dello studente al Cep e appartenente all’Istituto Comprensivo ‘Montini’. Il furto è stato scoperto questa mattina quando il personale amministrativo è arrivato in ufficio. Dalle aule sono spariti cinque pc di ultima generazione. Subito sono state allertate le forze dell’Ordine che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze.

Raid dei ladri anche in due abitazioni situate in pieno centro a Campobasso questo pomeriggio. In via Cavour, i malviventi si sono intrufolati mentre nei due appartamenti non c’era nessuno ed hanno portato via oro e denaro. La polizia ha effettuato i rilievi allo scopo di capire se si tratta degli stessi autori che hanno colpito nella scuola del Cep.

