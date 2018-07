Ancora minacce al Pride, presentata denuncia. Luxuria: “Seppelliremo omofobi con una risata”

CAMPOBASSO. Non si arrestano le minacce dirette agli organizzatori del Molise Pride. Manca davvero poco, ormai, alla manifestazione che si terrà domani, sabato 28 luglio, a Campobasso. Numerosi i movimenti politici che hanno deciso di aderire al corteo in difesa dei diritti Lgbt. Il primo in Molise che, tuttavia, non sembra aver raccolto un consenso unanime in città.

Il comitato organizzatore del Molise Pride fa sapere di aver presentato formalmente denuncia alle forze dell’ordine per l’ennesimo attacco. Un nuovo messaggio, stavolta, raffigurante una bomba atomica sulla mappa di Campobasso recante il percorso del Molise Pride. A rispondere anche a seguito delle altre due minacce pervenute nei giorni scorsi, tra cui un cappio, è la stessa madrina dell’evento Vladimir Luxuria. Una risposta ironica, volta a non creare ulteriori allarmismi, ma che ricorda come già esistono paesi al mondo in cui l’omosessualità è punita con l’impiccagione.

“Il 28 luglio saremo a Campobasso” – afferma Luxuria – per una Campobasso diversa da Teheran, (ndr in Iran è presente pena di morte per persone omosessuali), che alcuni auspicano. Facciamoci una risata su questi omofobi fuori dalla storia e pieni di polvere. Con una risata li seppelliremo e la storia farà il suo corso”.

IL VIDEOMESSAGGIO DI VLADIMIR LUXURIA

