Anche il Molise contro la lebbra

Di Camilla Leva

Si è celebrata domenica 28 gennaio la 64^ giornata mondiale per i malati di Lebbra. Questa iniziativa è stata possibile grazie all’associazione AIFO (Associazione Italiani amici di Raoul Follereau) che ha visto collaborare gruppi di volontari in tutta Italia per la raccolta di fondi al fine di aiutare la ricerche contro la malattia. Associazione Popolare, radicata sul Territorio Nazionale, AIFO è attenta all’educazione Globale per formare i cittadini ad impegnarsi per gli ultimi. Il Molise ha contribuito nelle città di Campobasso, Isernia, Pescolanciano, Chiauci, Sant’Elia a Pianisi e Bonefro. In particolare, nel capoluogo della regione, l’iniziativa è stata presentata nei piazzali antistanti le parrocchie di Sant’antonio di Padova, San Giovanni Battista e Sacro Cuore di Gesù. Ad Isernia Nella parrocchia del Sacro Cuore dove i ragazzi della Gioventù Francescana hanno collaborato con la vendita di vasetti di miele negli orari delle celebrazioni delle Sante Messe.

"La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato." R.Follereau