Anas, verifiche in corso sui viadotti della Trignina (FOTO E VIDEO)

Il lavoro dei tecnici dell’Anas, dopo aver terminato i controlli sui viadotti del Liscione, si è spostato sulla SS650 “Fondovalle del Trigno”.

I viadotti della Trignina saranno interessati dalle verifiche anche durante tutta la giornata di oggi, domenica 26 agosto, nello specifico i comuni interessati saranno: per la Provincia di Isernia, Isernia, Pesche, Sessano, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Salcito, per la Provincia di Chieti, Schiavi d’Abruzzo, e per Provincia di Campobasso, Salcito, Roccavivara e Montemitro.

