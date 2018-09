Anas, dal 24 settembre limitazioni al traffico lungo la SS 650 di “Fondo Valle Trigno”

L’Anas in una nota comunica che da lunedì 24 settembre saranno in vigore alcune limitazioni al traffico lungo la strada statale 650 di “Fondo Valle Trigno” al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione per il ripristino corticale e la sostituzione dei giunti di dilatazione di alcuni viadotti.

In particolare, dal 24 settembre al 30 ottobre, secondo le necessità di avanzamento dei lavori, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in corrispondenza del viadotto Fossato (km 19,870 – km 20,435), del viadotto Trigno 2 (km 29,954 – km 30,645), del viadotto Trigno 3 (km 32,665 – km 33,658) e del viadotto Lama (km 34,200 – km 34,724).