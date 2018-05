Amministrative. 14 i comuni al voto: ecco le liste

Sono scaduti oggi, sabato 12 maggio, alle ore 12 i termini per la consegna delle liste nei quattordici comuni molisani (per un totale di 37.788 molisani chiamati al voto) che domenica 10 giugno dovranno rinnovare i primi cittadini ed i rispettivi consigli comunali. Sono dieci i centri della provincia di Campobasso interessati: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In provincia di Isernia, invece, si tornerà alle urne a Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In nessun comune la popolazione supera i 15mila abitanti, dunque non è previsto il ballottaggio.

L’attenzione sarà puntata sui due maggiori centri come Larino e Venafro, ma interessante per la politica regionale sarà anche il risultato del Comune di Guglionesi.

VENAFRO

Lista ‘VENAFRO NEL CUORE’

Candidato alla carica di Sindaco: NICANDRO COTUGNO

AMOROSO Carmine BARILE Pasquale BIANCHI Elena CAGGIANO Donata CANTONE Alfonso CIPOLLA Filomena (detta ‘Minella) DI NARDO Giusi Di VITO Massimiliano DOLCIGNO Alessio FERRERI Anna GALIFI Gianna Errica GIULIANELLI Ludovico IANNACONE Adriano MANCONE Carmen PETRECCA Angelo

Lista ‘INSIEME PER VENAFRO’

Candidato alla carica di Sindaco ALFREDO RICCI

BARILE Anna BUONO Annamaria BUONO Stefano CAPASSO BARBATO Giovanna CERNERA Antonella DE LUCA Massimo DI CICCO Gianmarco ELCINO Aurelio OTTAVIANO Dario PASCARELLA Ivano PERNA Marina SIMEONE Oscar TOMBOLINI Fabrizio TOMMASONE Angelamaria VACCONE Giovanni VALVONA Marco

MONTAQUILA

Lista ‘Per il Cambiamento INSIEME SI PUÒ’

Candidato alla carica di Sindaco MARCIANO RICCI

1) ANNUNZIATA Angelica

2) CERRONE Gabriele

3) CIOFFI Federico

4) D’EBOLI Feliciano

5) DI MAURO Francesco

6) FORTE Nicandro

7) RICCI Silvano

8) STAFFIERI Chiara

9) STAFFIERI Pasqualino

10) ZACCARELLA Silvano

Lista ‘AMARE IL PROPRIO COMUNE’

Candidato alla carica di Sindaco FEDERICO CIMORELLI

1) BRUNO Patrizia

2) CERRONE Massimo

3) CICCONE Gianni

4) DI CRISTINZI Matteo

5) DI CRISTOFANO Michael

6) MARTINO Ornella

7) PERNA Michele

8) ROSSI Lucio

9) STAFFIERI Antonio

10) STAFFIERI Attilio

COLLETORTO

Lista ‘UN FUTURO PER COLLETORTO’

Candidato alla carica di Sindaco MELE COSIMO DAMIANO

GALLUCCI Elisa ZEPPETELLA Lucia PAGLIA Franco MUCCIACCIO Matteo D’ONOFRIO Antonio (detto Tonino) NASILLO Michele D’ONOFRIO Antonio (detto Toni) BARONE Daniele NATO Sandro ABRUZZESE Antonio

GUGLIONESI

Lista MOVIMENTO CINQUE STELLE

Candidato alla carica di Sindaco GIULIANA SENESE

ROMANO Lina Maddalena PACE Maria Angela DI NARZO Fernando MAMMARELLA Giovanni LANDOLFI Lucia TOTARO Giuseppe FUSCO Gabriele (detto Brioss) DI NINNO Maurizio LORITO Vincenzo RULLI Giuseppe FORTUNATO Giuseppe D’AURIA Maria Rosaria

Lista ‘GUGLIONESI RIPARTE’

Candidato alla carica di Sindaco MARIO BELLOTTI

ADDESA Stefania ARISTOTILE Giuseppe CANTALUPO Antonio D’ANSELMO Michele DEL TORTO Corrado D’ONOFRIO Giuseppina CICCARONE Carmela D’AMBRA Pietro D’ASTOLTO Elisa Carmela DE SOCIO Paolo MORENA Barbara SENESE Giuliano

Lista ‘GUGLIONESI PER TUTTI’

Candidato alla carica di Sindaco ANTONIO TOMEI

BONDANESE Vincenzo CILIBERTO Gianluca D’ALLEVA Luigi DI MARCO Gianluigi DI NINNO Sabrina FUSCO Fernandino LUDOVICO Nicolino MACARLINO Marianna PANZERA Rosaria (detta Rosita) PERAZZELLI Daniela ROMANO Antonio (detto Tonino) SILVESTRI Francesco

Lista ‘COMUNITA’ E FUTURO PER GUGLIONESI’

Candidato alla carica di sindaco GIANFRANCO DEL PESCHIO

ARIELLI Teresa ARISTOTILE Angiolina DI NUOSCIO Filippo RINALDI FULVIO Francesco FULVIO Romeo (detto Furino) MAZZATENTA Giacomo PERNA Michele SABETTA Giannino SCARDOCCHIA Maria TILLI Vincenzo VERNACCHIA Vincenzo

Lista ‘GUGLIONESI NEL CUORE’

Candidato alla carica di Sindaco GIUSEPPE D’URBANO

1. ANTENUCCI Alessia

2. BUCCI Nicola

3. CIARALLO Luigina

4. DE MARINIS Antonietta

5. DI CESARE Fabio

6. FLORIO Monia

7. LAMANDA Gabriele

8. LUCARELLI Domenico

9. SOMMA Filomena

10. SORELLA Luciana

11. STRIPPA Antonio

12. TALIA Domenico

LARINO

Lista ‘LARINASCITA’

Candidato alla carica di Sindaco FAGNANI LUCA

ABBAGNAIA Arianna DE NOTARIS Annarita DI FONZO Angela Maria DI PAOLO Michele FICOCELLI Fabrizio LATEGANO Alessandro MARCHITTO Danilo MIOZZA Renato PELILLO Alfonso RICCI Laura SARNO Gennaro VENDITTI Gianluca

Lista ‘SIAMO LARINO’

Candidato alla carica di Sindaco GIUSEPPE PUCHETTI (detto Pino)

BONOMOLO Giuseppe GAMMIERI Antonella GIARDINO Nicola GIUSTI Iolanda LOZZI Elisabetta MILI Eduardo MISCIONE Berenice PONTICO Giulio VESCE Antonio VITIELLO Alice VITIELLO Angela

Lista ‘NOI PER LARINO’

Candidato alla carica di Sindaco FRANCO RAINONE

BARONE Donato BIELLO Maria Patrizia DI LENA Fausta DUÓ Antonietta MANCINI Teresa MILONE Maria Assunta NOTARANGELO Alessandro RICCI Michele STRINIERI Vincenzo VITULLI Francesco VITULLI Nicola Stefano ZEOLI Domenico

Lista ‘IL GERMOGLIO’

Candidato alla carica di Sindaco VITO DI MARIA

DI PIETRO Anna Maria FAGNANI Angela FAIELLA Salvatore FRANCO Teresa IACOVINO Giuseppe LA SERRA Pietro LAFRATTA Leonardo MEZAPELLE Pardo PASCARELLA Italo PIACQUADIO Adele PIZZI Alberto VIZZARRI Graziella

CASTELPIZZUTO

Lista ‘CASTELPIZZUTO RESISTI’

Candidato alla carica di Sindaco CARANCI CARLA

BUCCINO Emilio DONIA Mario MANCINI Renata MARCELLO Thomas MEZZANOTTE Felicetta NAPOLETANO Angela NAPOLETANO Anna NAPOLETANO Giovanni ROMANO Daniele TOFINI Marco

Lista ‘RINASCITA’

Lista ‘STELLA POPOLARE’

Lista ‘PROGETTO POPOLARE’

Lista ‘ORGOGLIO TRICOLORE’

Lista ALTERNATIVA

SESSANO DEL MOLISE

Lista ‘TRASPARENZA CON VENDITTI SINDACO’

Candidato alla carica di Sindaco VENDITTI PINO

ALTIERI Corrado CERASUOLO Maurizio D’IPPOLITO Donato DURANTE Anna DURANTE Claudio DURANTE Sauro MANCINI Walter MINICHETTI Ivan SCALESSE Veronica VALENTE Luca

Lista ‘ALTERNATIVA’

Candidato alla carica di Sindaco DI LUCIA RAMONA

ALTIERI Alessandro CARUSO Concettina D’AGNONE Gioele D’IPPOLITO Antonella DI CARLO Anna MARTINO Pasqualina Lucia PISCITELLI Michele

Lista ‘TUTTI PER IL FUTURO PER SESSANO DEL MOLISE’

Candidato alla carica di Sindaco MUCCIARONE PIETRO

ANTONELLI Fabrizio DI BLASIO Monia DURANTE Pasqualino FICO Luca MANCINI Angela PADULA Giuseppe SANTACROCE Marco

SESSANO – Candidato alla carica di Sindaco GRASSO LUIGI

GAMMA – Candidato alla carica di Sindaco CONTI REMO

STELLA POLARE – Candidato alla carica di Sindaco MERCONE FRANCESCO

ORGOGLIO TRICOLORE – Candidato alla carica di Sindaco VALENTE ANDREA

PROGETTO POPOLARE – Candidato alla carica di Sindaco CAPOCCINI ANTONIETTA

MACCHIA VALFORTORE

Lista ‘INTERESSE COMUNE’

Candidato alla carica di Sindaco PAOLUCCI GIANFRANCO

ALBANESE Nicola AMBROSINO Massimo BERARDINELLI Francesco Colombo Donato CAROZZA Leonardo Antonio CAROZZA Walter CIFELLI Stefano D’ELIA Antonio GALLUCCI Antonio GIGLIO Laura

Lista ‘INSIEME PER IL PAESE’

Candidato alla carica di Sindaco CATENAZZO ANTONIO

1. ANGELONE Bernardino

2. CANNAVINO Fausto

3. CATELLI Franco

4. ESPOSITO Roberto

5. FOGLIETTA Benedetto

6. IACOVELLI Felice

7. MARTINO Domenico

8. PAONE Alessandro

9. TONTIFernando

10. VURRO Vito

Lista ‘VIVERE INSIEME’

Candidato alla carica di Sindaco PECE VINCENZO (CARACAS)

CACCESE Michele DI BLASIO NATIO Raimondo LANZA Gaetano MAZZEI Giovanni PAOLUCCI Enrico PATUTO Massimo RICCITELLI Gianluca TERRERA Giuseppe VERDE Antonio

Lista ‘STELLA POLARE’

Candidato alla carica di Sindaco VIZZACCARO ROCCO

1. ASCENZI Francesco

2. CAMPOPIANO Tecla Maria

3. CAVALIERE Christian

4. D’ADAMO Vittorio

5. DI LUZIO Giuseppe

6. MACIOCE Luca

7. MORELLI Pino

8. PAPA Alessandro

9. RASO Luciano

10. SORIGA Giovanni

Lista ‘ORGOGLIO TRICOLORE’

Candidato alla carica di Sindaco SPIRIDIGLIOZZI PASQUALE

ARPAIA Carlo BAMONTE Donato COPPOLA Silvestro CORRENTE Mario GIORDANO Fiorentino IMPRODA Giovanni NARDI Giovanni PERRETTA Marisa PIROZZI Michele ROMANO Nicola

