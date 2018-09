Amianto alla portata dei bambini, la segnalazione di un lettore

Le foto a corredo di questo articolo ritraggono un pericoloso tubo d’amianto che qualche criminale ha abbandonato accanto ai cassonetti dell’immondizia di via Sicilia, a Campobasso. «Ormai qui siamo diventati la discarica di chi non vuole prendersi il fastidio di fare la differenziata. Inoltre tengo a precisare che proprio in quel punto molto spesso vanno a giocare i bambini. Ho contattato Arpa, Vigili urbani e Sea, ma il tubo è ancora lì», queste le parole di una lettrice che si rivolge a noi come ultima speranza per poter intervenire.