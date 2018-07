Ambiente, Ricci: “Non possiamo sfruttare in modo esagerato le risorse del nostro pianeta”

Il tema della salvaguardia ambientale è oggi più che mai all’ordine del giorno. In merito è intervenuto il bojanese Regolo Ricci, da sempre vicino alle tematiche ambientali. “Non possiamo continuare a sfruttare in modo esagerato ed incontrollato le risorse del nostro pianeta e conservarne allo stesso tempo le peculiarità che consentono i cicli vitali che ci permettono di sopravvivere. La nostra esperienza quotidiana e i mass media ci parlano di un clima che è cambiato e produce danni enormi, in termini di effetti negativi, per l’habitat e gli esseri viventi che popolano la Terra. Secondo la comunità scientifica internazionale, ad incidere profondamente sui cambiamenti climatici sono le conseguenze del sistema economico basato sul motto “comprate e consumate”, che negli ultimi decenni è stato diffuso da chi aveva interesse più allo sviluppo delle proprie aziende che al bene comune. Per indurre i cittadini a

comprare e consumare, i mercati sono stati inondati di beni alimentari e tecnologici che per essere prodotti necessitano di enormi quantità di energia che solo in piccola parte è prodotta da fonti rinnovabile.

La maggior parte, infatti, è ancora di origine fossile e proviene dalla combustione di petrolio, carbone o gas che incrementano la presenza di gas serra nell’atmosfera e causano l’innalzamento della temperatura sul nostro pianeta. I dati diffusi dagli esperti ci dicono che siamo ai limiti di sicurezza e, se non corriamo urgentemente ai ripari, i danni saranno irreparabili. Quindi, bisogna trovare al più presto delle soluzioni che rallentino l’inquinamento.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp