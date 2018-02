Amadori conferma il suo impegno in Molise, i dirigenti in visita al cantiere a Bojano

BOJANO. “Ribadiscono gli impegni assunti con l’acquisto del complesso “ex GAM” e il suo inserimento nell’ambito della filiera integrata Amadori, per dare nuovo corso all’area produttiva di Bojano e creare una nuova filiera dedicata al pollo di alta qualità in Molise”, lo hanno dichiarato i vertici della nota azienda avicola che nei giorni scorsi si sono recati in visita al cantiere a Bojano dove sono iniziati i lavori per il nuovo incubatoio. Un intervento questo che dà il via al piano di rilancio della filiera avicola in regione e che vale un investimento di circa 45 mln di euro. Il progetto di ripartenza della filiera avicola messo sul tavolo da Amadori prevede oltre all’acquisizione e alla riqualificazione dell’incubatoio anche dello stabilimento di trasformazione e degli allevamenti, che saranno inclusi nell’ambito della filiera integrata dell’azienda romagnola che conta più di 800 allevamenti in tutta Italia.

Intanto, a Bojano il cantiere all’attivo e i lavori dovrebbero terminare entro fine anno. La visita dei vertici dell’azienda – nel corso della quale hanno ribadito come gli interventi stiano procedendo secondo i piani, in un percorso di dialogo aperto col territorio e in stretta collaborazione con l’Amministrazione regionale del Molise – ha anticipato il nuovo confronto con le parti sociali, in programma il 13 febbraio prossimo a Roma presso il MISE.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp