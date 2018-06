Alloggi popolari, pubblicate le graduatorie provvisorie

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, comunica che oggi, mercoledì 13 giugno sono state pubblicate all’albo pretorio del Comune le graduatorie provvisorie relative al bando di concorso risalente al 12 marzo scorso, per l’assegnazione di 30 alloggi, situati in via Facchinetti, di proprietà di Palazzo San Giorgio.

Gli interessati possono impugnare le graduatorie provvisorie, nei modi e nei termini previsti dalla legge, entro e non oltre 15 giorni a decorrere da oggi, 13 giugno.

