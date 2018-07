All’indomani del consiglio, Scarabeo: “In Aula continua campagna elettorale”

CAMPOBASSO. “Approvato l’ordine del giorno sulla proroga della cassa integrazione della durata di 5 mesi per gli ex dipendenti Ittierre. Sono circa 700 i lavoratori che vedranno scadere, a breve, la mobilità in deroga che, di fatto, comporterà la fine anche di un sostegno economico per molti padri di famiglia”. A parlare il consigliere Scarabeo che continua “di fatto nella seduta il Consiglio Regionale ha approvato un ordine del giorno che potrebbe rivelarsi semplicemente carta straccia; si è scambiata l’aula consiliare per una sorta di talk show televisivo, dove i politici sembravano più attenti all’eterna campagna elettorale. Inevitabile sottolineare l’intervento della consigliera pentastellata, Patrizia Manzo, che sulla vertenza Ittierre ha auspicato che la Regione, oltre a garantire respiro economico agli ex lavoratori, si impegni a trovare loro anche una sistemazione più dignitosa, con effettivi posti di lavoro. Dovremmo, molto probabilmente, chiamarla demagogia, con solo lo scopo di continuare a fare una politica da bar, ben sapendo che per far crescere l’occupazione non basta un ordine del giorno, ma sono necessari seri interventi economici di carattere legislativo”. Per Scarabeo “questo è il grado di capacità e di preparazione di alcuni consiglieri Regionali che, con arroganza, esprimono solo deboli proposte che rimarranno inascoltate dall’Aula”.