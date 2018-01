All’Epifania torna la Befana in piazza ed è festa fino a sera

CAMPOBASSO. Sabato 6 gennaio torna la Befana in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso. A due anni di distanza, la vecchietta più amata dai bambini tornerà a scendere da Palazzo San Giorgio a bordo della sua scopa distribuendo dolciumi e caramelle per un grande momento di festa.

L’evento, inserito negli appuntamenti del cartellone natalizio del Comune di Campobasso ‘Un Natale…coi fiocchi’, non mancherà di riservare per quest’anno qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

Nel 2016, infatti, la Befana scese in compagnia della figlia Stellina e di altre ‘colleghe’ accorse a dare una mano per svuotare la ghiotta calza contenente anche dolcetti per bambini propri di intolleranze alimentari. Quest’anno, invece, ad aiutare la vecchina saranno i volontari dell’Associazione ‘Amici del 112’ e se dovremmo attenderci anche qualcun altro non resta che recarsi in piazza il giorno dell’Epifania per scoprirlo.

Nel pomeriggio, invece, la festa continua a Villa Musenga, alle 17, per lo spettacolo ‘Marionette Corporee” a cura dell’ As.e.c-Confesercenti di Campobasso. Mentre presso la Casa della Scuola di via Roma, dalle 17,30 alle 21,30, si terrà la seconda giornata del Presepe Vivente, a cura dell’Associazione ‘Città Viva Campobasso Onlus’. A Piazzetta Palombo, invece, a partire dalle 20,30 è in programma l’evento ‘Colesterolo 3punto1’ con hamburgueria a chilometro zero a cura del ristorante ‘I due fuochi’ e live music by “3punto1” oltre a castagne e vin brulé.

