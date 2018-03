di Camilla Leva

Lunedì 19 marzo, nell’aula magna del Liceo Scientifico Romita è stato presentato il libro redatto interamente dagli alunni dell’attuale IV C.

Il lavoro ha impegnato i ragazzi già dall’anno scorso quando, con l’aiuto del docente di storia e filosofia Simonetta Tassinari, è nata l’idea di portare avanti un approfondimento filosofico. I ragazzi, divisi in tre gruppi di lavoro, tra incontri pomeridiani, risate, difficoltà dovute alla logistiche, alla mancanza di materiale e talvolta anche alla carenza di idee per proseguire, cercando di conciliare il tutto con i compiti e con gli impegni pomeridiani, hanno realizzato quello che oggi è il libro “Alla ricerca del sole”. Il protagonista è la ricerca della verità che, simboleggiata dal sole, è stata presentata con tre sfaccettature differenti.

“Ragione e sentimento”, il primo tema del libro, in cui viene analizzato in che modo i sentimenti possono influire nella vita dell’uomo e quindi come possono manifestarsi attraverso la pittura, la scultura, l’architettura, il cinema, la letteratura e la musica.

“Il Sentimento è qualcosa di istintivo, quella fiamma che parte dal centro del petto, continua ad espandersi e ti travolge completamente, spingendoti a comportarti come mai avresti pensato di fare. Il cervello smette di opporsi, non si pensa alle conseguenze, si agisce e basta”. Argomento trattato nella parte centrale del libro è quello della città ideale “basata su valori morali ed etici che dovrebbero esservi presenti per far sì che diventi la città perfetta”. Questa non è una utopia, gli studenti infatti ne hanno studiata progettata una e costruita a computer, una: “Aretepolis”. “Cosa succederebbe se un filosofo dell’antica Grecia venisse trasportato nel nostro tempo? Quali sono le differenze tra la nostra società e quella del V secolo? La filosofia ha davvero cambiato il mondo?”. Queste le domande che si sono poste i ragazzi, alle quali hanno cercato di dare una risposta con la realizzazione di un cortometraggio presente in un CD all’interno del libro. A questo argomento è dedicata l’ultima sezione, che è principalmente multimediale.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp