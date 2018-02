Alcuni consigli per preservare contatori e tubature dell’acqua dal gelo

Il gelo siberiano annunciato per i prossimi giorni non metterà a dura prova solo le persone alle prese col freddo ma anche tubature e contatori dell’acqua. Sì, perché con la discesa delle temperature in picchiata sono numerosi i disagi dovuti al gelo che non riguarda solo lo spalaggio della neve davanti casa ma anche la mancanza d’acqua dovuta alla rottura dei misuratori e delle valvole di intercettazione. Gli impianti più a rischio se non ben isolati sono soprattutto i contatori posizionati esternamente al fabbricato. In questo caso si consiglia di verificare che la coibentazione sia applicata sul vano, sulle tubature, sulle valvole e sullo stesso contatore.

Per l’isolamento dei vani contatori è possibile utilizzare polistirolo o poliuretano espanso in pannelli con almeno 2 cm di spessore, reperibile nei negozi che vendono materiali edili. Mentre per quel che concerne tubature, saracinesche e contatori è necessario usare apposite guaine isolanti termiche, avendo l’accortezza di lasciare libero il numeratore del contatore.

Attenzione anche ai contatori posti all’interno delle abitazioni. Normalmente, infatti, si è portati a pensare che questi non siano soggetti al gelo. Vero, ma solo se situati in locali riscaldati. Bisogna considerare che la temperatura in cantine, box e ripostigli, privi di riscaldamento, dopo alcune giornate di freddo intenso, potrebbe scendere sotto lo zero, provocando il congelamento dell’acqua. E la sola presenza della caldaia spesso non è sufficiente a riscaldare il vano in cui sono collocati. Pertanto è sempre utile provvedere, anche in questo caso, alla protezione della apparecchiature con materiale ad alto isolamento termico.

Stessi accorgimenti anche per i contatori collocati in seconde abitazioni che, in assenza di inquilini, non siano nemmeno riscaldate. In caso di freddo prolungato, l’acqua si ghiaccia e l’abitazione rimane priva di alimentazione idrica. Dato che non è abitata, nessuno si accorge del disagio. Il danno vero e proprio avviene quando, terminata l’ondata di freddo, le temperature si rialzano e l’acqua ghiacciata presente nelle tubature e contatori riprende a scorrere. Ricordiamo che per “legge fisica” l’acqua racchiusa nelle tubature/contatori, ghiacciando aumenta di volume, provocando la rottura delle apparecchiature con l’inevitabile fuoriuscita negli ambienti circostanti: risultato l’abitazione comincia ad allagarsi.

Ulteriori precauzioni: in caso di freddo intenso e prolungato, è consigliabile lasciare scorrere un filo di acqua da un rubinetto, basta anche solo il “gocciolamento”. Inoltre, per la coibentazione delle tubazioni o vano dei contatori è sconsigliato l’utilizzo di panni o stracci in quanto non hanno nessun potere d’isolamento termico e se bagnati creano l’effetto contrario attirando insetti.

