Alberi danneggiati, l’appello del Comune per trovare i responsabili

GAMBATESA – I bambini avevano partecipato con entusiasmo alla Festa dell’Albero, recependo con grande interesse ed attenzione il messaggio del rispetto per l’ambiente lanciato dagli insegnanti e dagli amministratori attraverso questo evento locale. I bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari andavano orgogliosi dei piccoli arbusti che, piantumati in Viale Vittorio Veneto, portavano i loro nomi, quasi a legare la crescita di ogni ragazzo a quella degli arbusti.

Rabbia e rammarico tra i cittadini di Gambatesa per gli atti vandalici perpetrati, nelle notti scorse, ai danni dei piccoli arbusti che sono stati recisi senza nessuna esitazione. Il deplorevole gesto di spezzare gli alberelli intitolati ai bambini che li hanno piantumati, rappresenta un segno di grave inciviltà, una manifestazione di ingiustificabile insensibilità, soprattutto per il pessimo e miserabile esempio che gli sciagurati hanno lasciato ai ragazzi, che seguivano con grande cura le piante.

Di fronte a questo gesto così ignobile anche l’amministrazione comunale ha espresso forte sdegno, invitando la popolazione a collaborare, qualora ci fossero testimoni, per l’individuazione degli autori dello scempio. E’ sempre più necessario proporre ai ragazzi testimonianze positivi ed azioni concrete per insegnare loro il massimo rispetto dell’uomo e della natura.

Tale spiacevole episodio richiama alla mente l’abbattimento dei circa 20 alberi effettuata a Sant’Elia a Pianisi in via Elia Pilone, da una ditta autorizzata dall’amministrazione comunale. In tale circostanza il gruppo di opposizione del Comune di Sant’Elia a Pianisi, composto dai consiglieri Maria Saveria Reale, Biagio Faiella e Leonardo Giuliano, manifestò attraverso la stampa e la televisione rammarico e disapprovazione per la scelta della maggioranza di abbattere tali alberi per la realizzazione di un marciapiede che avrebbe dovuto essere utilizzato per i portatori di disabilità. O per altre “finalità” non conosciute ancora.

Ancora oggi i consiglieri condividono apertamente il dispiacere dei residenti (ed in particolare le forti proteste di Donato Di Geronimo), che avevano curato, negli anni, il verde in quella zona, con particolare attenzione ai numerosi alberi piantati decenni fa.

“Non si comprende – dichiarano oggi i consiglieri di opposizione – come mai, a distanza di due anni, il “marciapiede” non sia stato ancora ultimato, nonostante si sia proceduto all’abbattimento dei 20 alberi in tutta fretta, come se le opere di costruzione dovessero essere avviate il giorno stesso. Inoltre, non si capisce come mai se da un lato l’amministrazione spende soldi pubblici per “decorare” le aiuole della piazza Municipio e della Fontana della Pace, dall’altro non ha esitato a vanificare con estrema ed inconcepibile facilità l’impegno dei cittadini, proteso alla difesa ed alla cura degli spazi verdi. Crediamo – continuano – che una amministrazione che si dichiara “attenta al verde” e che investe soldi pubblici per la valorizzazione dell’ambiente, non possa permettersi di sperperare risorse di tutti per togliere “ossigeno” al paese, attraverso il taglio di alberi che, peraltro, rendono piacevole il paesaggio.

Non sarebbe stato opportuno – chiede ancora oggi l’opposizione – eseguire l’opera di costruzione del marciapiede senza sradicare completamente quegli alberi, magari costruendo sì un marciapiede “utile” ma anche mantenendo in vita le preziose piante oggi spregevolmente recise? Questi comportamenti denotano poco rispetto per la natura e rappresentano, oltretutto, un deplorevole esempio anche per le giovani generazioni!”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp