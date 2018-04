Alberghiero di Vinchiaturo e Centro ‘Il Granello di Senape’ insieme per un laboratorio di cucina speciale

Un ragazzo autistico non va cambiato. Va capito, bisogna imparare a comprendere i suoi bisogni, l’estrema necessità di amore. Va ascoltato, con il cuore. Parole, molto spesso facili da pronunciare. La realtà, infatti, è tutt’altro. Ma la realtà va costruita, presuppone impegno e propensione all’approccio verso l’altro, un po’ come nella vita di tutti i giorni. Approccio, è questa la parola chiave, e ancora comunicazione: su queste basi si fonda l’idea progettuale ed il successivo protocollo di alternanza scuola-lavoro sottoscritto dall’Alberghiero di Vinchiaturo e dalla cooperativa ‘Ricerca e Progetto’, che gestisce il centro ‘Il granello di senape’, una seconda casa per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico e comportamentale. Circa dieci ragazzi del centro, guidati dagli operatori, da gennaio lavorano fianco a fianco con gli studenti dell’Ipseoa. Una serie di incontri settimanali, sia a scuola che in sede, nel corso dei quali i ragazzi hanno imparato a districarsi tra i fornelli e con gli ‘attrezzi del mestiere’, arrivando alla preparazione di piccoli pasti: pizza, biscotti e dolci vari, poi meritatamente assaporati in compagnia.

Incontri che hanno avuto come obiettivo quello di far capire ai ragazzi del Granello di Senape cosa significa lavorare (rispettare delle mansioni, compiti e tempi precisi), oltre a voler rappresentare un momento formativo per gli studenti dell’Ipseoa, che hanno imparato ad approcciarsi con il mondo dell’autismo – un universo speciale – fino a stringere dei veri rapporti di amicizia. Un progetto che punta all’integrazione, non c’è che dire, coordinato dalla professoressa Di Ricco e gestito dai vari docenti che – insieme allo staff della cooperativa – si sono alternati nelle varie lezioni. La formazione è ancora in corso, ci si prepara all’evento finale: un apericena in programma a giugno, ciliegina sulla torta per un’iniziativa che abbatte il muro dello stigma.