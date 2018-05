Al via i Campionati Nazionali Universitari, la cerimonia inaugurale (FOTO, VIDEO E INTERVISTE)

CAMPOBASSO. Un PalaUnimol gremito ha accolto 3.500 atleti provenienti da tutta Italia per i Campionati Nazionali Universitari che hanno preso il via questo pomeriggio con la cerimonia inaugurale. Si tratta di un evento di grande spessore con uno staff di circa 5mila persone. Un’iniziativa volta alla promozione del territorio e a partecipazione regionale, che celebra il connubio tra università e sport e punta allo sviluppo sociale ed economico della regione visto il gran numero di presenze provenienti da tutt’Italia. Infatti, sono in tutto 51 i Cus ospiti specializzati in 27 discipline comprese quelle paralimpiche. Mentre, 11 sono i comuni presenti con i rispettivi rappresentanti. La cerimonia di inaugurazione ha visto il susseguirsi di numerosi interventi di fronte ad una platea di studenti, atleti e autorità accademiche e della politica regionale.

