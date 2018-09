Al “Salone del Gusto” anche il Molise con uno stand “slow”

Al Salone del Gusto di Torino c’è anche il Molise, con un proprio stand denominato “Slow Molise” e l’invito a visitarlo è arrivato direttamente dall’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere.

«Sono a Torino – ha detto Cavaliere – per conoscere personalmente i tanti professionisti, addetti ai lavori o semplici consumatori che decidono di visitare lo stand “Slow Molise”, situato nel padiglione 2 del Salone del Gusto. Sono qui per raccontare dal vivo le qualità della nostra terra, la particolarità e genuinità dei suoi prodotti tipici, ma anche per ascoltare suggerimenti e idee, prendere parte a interessanti seminari e confrontarmi con vari esperti del settore giunti da tutta Italia e non solo. Sono fiero di aver sostenuto questo progetto e chi si prodiga per promuovere le ricchezze della nostra Regione in eventi così prestigiosi».

Sempre dal Salone del Gusto l’assessore Cavaliere ha avuto modo di visitare lo spazio dedicato ad una prelibatezza tutta molisana: «eccomi con lo Shockino – ha detto ancora Cavaliere – la prima pralina componibile al mondo, premiata nel 2015 con la menzione d’onore al Compasso d’Oro Internazionale. Ne abbiamo parlato in un seminario con Piergiorgio Carozza, ovvero l’ideatore e cofondatore di questa eccellenza italiana ormai riconosciuta a livello mondiale. Con orgoglio – ha terminato Cavaliere – ribadiamo che si tratta di un’eccellenza tutta “made in Molise”».

Una manifestazione, il Salone del Gusto 2018, di grandissima importanza a livello nazionale e internazionale, che ha trasformato la città della Mole la capitale mondiale dell’enogastronomia.