Al penitenziario di Larino il primo “brunch solidale di fine estate”

Domenica prossima, 23 settembre, alle 12.30 si svolgerà presso l’Istituto penitenziario di Larino il 1° brunch solidale di fine estate.

Alla ormai consolidata iniziativa della cena nel periodo natalizio, si è voluto aggiungere un altro appuntamento dei detenuti con la comunità esterna. L’occasione è stata offerta dal corso di formazione sulla mediazione tra vittima ed autore di reato, organizzato dal Cappellano dell’Istituto, Don Marco Colonna, presso il Seminario di Larino. Il percorso vedrà la sua naturale conclusione in un momento di convivialità con i detenuti.

Vista la presenza dei numerosi volontari che offrono il loro sostegno ai percorsi di reinserimento avviati nel penitenziario si utilizzerà l’evento per inaugurare i murales realizzati nei tre cortili dove i detenuti passano i momenti all’aria aperta. La bonifica dei tre cubicoli di cemento, è il risultato di un progetto promosso dal Centro Territoriale per l’Educazione in Età Adulta e della disponibilità ed attenzione del suo dirigente, Prof.ssa Adelaide Villa, che ha considerato il percorso artistico, quale occasione formativa capace di scoprire talenti inaspettati, in un lavoro di recupero di spazi ed emozioni a favore di tutta la collettività che abita il penitenziario.

Soggetti e colori sono il frutto di un laboratorio di progettazione diretto dall’arch. Marianna Giordano e dagli artisti del Collettivo Guerrilla Spam Andrea De Bernardi e Alessandro Gamurrini, che hanno guidato e condiviso con i detenuti le idee e le esperienza messe in campo. Il risultato è un’opera che racchiude mondi fantastici, frutto di ricordi ed esperienze vissute o immaginate, dove forte si coglie la nostalgia per le proprie terre d’origine.