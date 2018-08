Al Comune di Bojano è dissesto, via libera del Consiglio

BOJANO. Dopo una lunga discussione in aula, terminata poco fa (ore 20) il Consiglio Comunale ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’Articolo 246 del D. Lgs 267/2000. A votare favorevolmente sono stati il Sindaco Marco Di Biase, il Vicesindaco Virgilio Spina, il Presidente del Consiglio Remo Perrella ed i consiglieri Lucia Amatuzio, Angelo Arena, Pina Malatesta e Carlo Perrella. Sei i voti contrari (Massimo Romano, Mariacristina Spina, Gaetano Policella, Roberta Scinocca, Silvio Perrella e Carmen Zuccarino). Acceso il dibattito in aula con il primo cittadino che ha esordito con una lunga e dettagliata relazione che ha consentito di fare un excursus dall’insediamento ad oggi. In seguito alla relazione del Sindaco sono intervenuti, per esprimere contrarietà, i consiglieri Gaetano Policella, Mariacristina Spina, Massimo Romano e Silvio Perrella. Infine, prima del voto, il caposettore finanziario Pietrarca ha illustrato tecnicamente le motivazioni che hanno portato l’ente alla dichiarazione di dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto sarà trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. Sindaco, Giunta e Consiglio restano in carica ma saranno coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni. La commissione si occuperà del disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirà il corrente. Sul quotidiano di domani approfondiremo l’argomento.

