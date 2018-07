Al Cardarelli nati cinque bimbi in una sola notte

Se non è un record, poco ci manca. Quantomeno si tratta di un evento raro da segnare in rosso sul calendario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Campobasso dove nella notte di sabato 20 luglio sono venuti alla luce ben cinque bambini: tre maschietti e due femminucce. Ce lo ha comunicato il signor Renato, papà di uno dei bebè, che ha fiutato la notizia e ce ne ha resi partecipi. Bel colpo! E pensare che solo qualche giorno fa proprio il Quotidiano del Molise si è occupato di una emergenza nel reparto di Neonatologia dove in servizio c’è un solo medico neonatologo (ovviamente incolpevole) alle prese con tutte le urgenze del caso. Non osiamo immaginare quale livello di stress sia stato raggiunto nelle ore successive alle cinque nascite di sabato scorso! Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno ci si augura che questo boom di “benvenuti al mondo” serva quantomeno a procurargli una mano d’aiuto. Nel frattempo Il Quotidiano del Molise si complimenta con l’equipe medica e formula un “penta-augurio” di cuore alle famiglie dei cinque bebè.

