“Aiutateci a ritrovare Diana”, il disperato appello dei volontari OIPA

CAMPOBASSO. Questa è la storia di Diana, una segugina recuperata dai volontari dell’OIPA in una campagna di Trivento, abbandonata, denutrita, spaesata. Fortunatamente, segnalata all’Organizzazione Italiana Protezione Animali, era stata immediatamente messa in salvo e, da un po’ di giorni, era in stallo, accudita e amata, a casa di una volontaria in zona San Giovanni a Campobasso, purtroppo da ieri sera si è allontana.

Aiutiamo i volontari a ritrovarla condividendo questo appello con la foto di Diana. Per qualsiasi avvistamento contattare il numero +39 329 414 8871.