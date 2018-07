Aida Romagnuolo protagonista a Pontida: ha incontrato Salvini e tutti i ministri leghisti

Aida Romagnuolo protagonista a Pontida: è stata intervistata dalle testate televisive più importanti italiane e anche dalla tv Svizzera RS1. Presente sul palco con il governatore del Molise Donato Toma e con Matteo Salvini, la Romagnuolo ha avuto modo di incontrare tutti i ministri e tutti i sottosegretari della Lega ai quali ha rivolto l’invito a venire in Molise per un serio confronto con gli organi istituzionali della Regione. La giornata a Pontida è servita anche a rimarcare che ormai non ci sono più differenze tra le regioni del Nord e quelle del Sud Italia.

