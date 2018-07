Ai domiciliari si intratteneva con altri pregiudicati per spaccio, denunciato

CAMPOBASSO. Gli operatori della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura, sempre nell’ambito del progetto ‘Estate Sicura 2018’, hanno rivolto una particolare attenzione anche al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando mirate perquisizioni personali a soggetti con precedenti specifici, e allo scrupoloso controllo di persone sottoposte a misure cautelari alternative.

In questo ultimo caso, la Volante del Capoluogo ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato, P.F., detenuto ai domiciliari, trovato in compagnia di altri pregiudicati locali per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp