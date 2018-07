Ai domiciliari a Isernia, trovato senza vita un 57enne abruzzese

ISERNIA. Lo hanno trovato alle prime ore dell’alba senza vita. Insano gesto per un 57enne, della provincia di Chieti, che si trovava ai domiciliari a Isernia dopo un breve periodo trascorso in stato di detenzione a Bologna. Era in attesa di giudizio su disposizione del tribunale di Vasto per aver aggredito il proprio genitore, circa due mesi fa, con un bastone. Sul posto i carabinieri di Isernia.

