Agricoltore aggredito e ferito da un cinghiale

TRIVENTO – Emergenza cinghiali, un caso di attacco all’uomo. L’aggressione, che poteva avere risvolti ben più pesanti se non ci fosse stata una reazione energica del malcapitato, si è verificata qualche giorno fa, in una contrada non lontana dal centro urbano. Il residente era intento ad alcune pratiche agricole, quando all’improvviso si è visto spuntare dalla siepe un grosso cinghiale che avrebbe attaccato l’uomo per ben due volte.